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Почему магниты притягиваются или отталкиваются

Источник:
Sibnet.ru
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Магниты притягиваются или отталкиваются благодаря удивительному явлению — магнетизму, на котором, по сути, основана вся современная цивилизация.

У магнита два полюса — северный и южный. Они имеют противоположные заряды. Разные заряды притягиваются, одинаковые отталкиваются. Поэтому, если поднести северный полюс одного магнита к южному полюсу другого они обязательно притянутся. Если же поднести друг к другу одинаковые полюса, они оттолкнуться.

Это явление вызывается движением электронов внутри атомов магнита. Электроны, движущиеся вокруг атомного ядра, несут отрицательный заряд. Направленное перемещение зарядов с одного места на другое называется электрическим током, которое формирует магнитное поле.

Это поле своими силовыми линиями, словно арка, охватывает магнит между полюсами.

Силовые линии магнитного поля
Силовые линии магнитного поля
Фото: © Wikimedia

Почему же не магнитятся другие материалы? Потому что магнитные поля отдельных атомов в них ориентированы беспорядочно и взаимно гасят друг друга. В таких материалах, как железо, атомы можно сориентировать так, что их магнитные поля сложатся и станут притягиваться друг к другу. Так сувенирные магнитики «липнут» к стальной дверце холодильника. 

Магнетизм и электричество — два проявления электромагнетизма. Это явления лежит в основе современных технологий — от простейших электродвигателей до мобильной связи.

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