Почему магниты притягиваются или отталкиваются

Магниты притягиваются или отталкиваются благодаря удивительному явлению — магнетизму, на котором, по сути, основана вся современная цивилизация.

У магнита два полюса — северный и южный. Они имеют противоположные заряды. Разные заряды притягиваются, одинаковые отталкиваются. Поэтому, если поднести северный полюс одного магнита к южному полюсу другого они обязательно притянутся. Если же поднести друг к другу одинаковые полюса, они оттолкнуться.

Это явление вызывается движением электронов внутри атомов магнита. Электроны, движущиеся вокруг атомного ядра, несут отрицательный заряд. Направленное перемещение зарядов с одного места на другое называется электрическим током, которое формирует магнитное поле.

Это поле своими силовыми линиями, словно арка, охватывает магнит между полюсами.

Силовые линии магнитного поля Фото: © Wikimedia

Почему же не магнитятся другие материалы? Потому что магнитные поля отдельных атомов в них ориентированы беспорядочно и взаимно гасят друг друга. В таких материалах, как железо, атомы можно сориентировать так, что их магнитные поля сложатся и станут притягиваться друг к другу. Так сувенирные магнитики «липнут» к стальной дверце холодильника.

Магнетизм и электричество — два проявления электромагнетизма. Это явления лежит в основе современных технологий — от простейших электродвигателей до мобильной связи.