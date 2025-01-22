Трамп допустил ужесточение санкций против России

Президент США Дональд Трамп допустил дальнейшее ужесточение санкций против России, если Москва не пойдет на переговоры по урегулированию конфликта на Украине.

На пресс-конференции Трампу задали вопрос, введет ли он дополнительные санкции в отношении России, если российские власти откажутся от переговоров по Украине. «Звучит вероятно», — приводит ТАСС ответ Трампа.

Президент США также не исключил возможность прекращения военной помощи Украине. «Мы изучим этот вопрос. Мы на связи с Зеленским. Очень скоро мы поговорим с президентом Путиным. Посмотрим, что произойдет», — сказал Трамп.

Президент России Владимир Путин ранее заявил, что Москва открыта для диалога с новой администрацией США по украинскому конфликту. Он подтвердил, что Кремль учитывает заявления Трампа о необходимости сделать все для недопущения третьей мировой войны.