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Трамп допустил ужесточение санкций против России

Источник:
ТАСС
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Президент США Дональд Трамп допустил дальнейшее ужесточение санкций против России, если Москва не пойдет на переговоры по урегулированию конфликта на Украине.

На пресс-конференции Трампу задали вопрос, введет ли он дополнительные санкции в отношении России, если российские власти откажутся от переговоров по Украине. «Звучит вероятно», — приводит ТАСС ответ Трампа.

Президент США также не исключил возможность прекращения военной помощи Украине. «Мы изучим этот вопрос. Мы на связи с Зеленским. Очень скоро мы поговорим с президентом Путиным. Посмотрим, что произойдет», — сказал Трамп.

Президент России Владимир Путин ранее заявил, что Москва открыта для диалога с новой администрацией США по украинскому конфликту. Он подтвердил, что Кремль учитывает заявления Трампа о необходимости сделать все для недопущения третьей мировой войны.

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corrector

матушка природа уже давно всё решила, к чему пустые разговоры

mosquito__2010

ну щас начнут стрелки переводить на виноватого.типичная гавкотня неудачников проваливших британские и...

Twilight88

Москвичам деньги нужнее, решили они свой шоколад делать, негодники

corrector

ну знаете .. воевать с русскими - вообще идея так себе была изначально..