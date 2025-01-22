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МВД рекомендовало «нулевое доверие» для защиты от мошенников

Источник:
Sibnet.ru
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Россиянам для защиты от мошенников необходимо придерживаться принципа «нулевого доверия», призвало управление по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД России.

«Для обеспечения безопасности можно использовать простой, но эффективный принцип: никому не доверяй без проверки. Эта концепция, известная как Zero Trust (нулевое доверие), возникла из необходимости защищаться в мире, где угрозы могут подстерегать буквально везде», — говорится в сообщении, опубликованном в телеграм-канале ведомства.

В МВД призвали проверять сообщения банков и других организаций, переспрашивать любую информацию у собеседника, а «в случае странной, несвоевременной, неуместной или поступающей по необычным каналам связи информации сделать паузу».

«Заставить вас торопиться и принимать необдуманное решение — это задача мошенников. Не стоит им помогать», — предупредили эксперты управления.

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