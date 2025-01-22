Депутат попросил СК расследовать гибель Лермонтова

Народный артист России, депутат ГД Николай Бурляев направил обращение в Следственный комитет с просьбой провести расследование гибели поэта Михаила Лермонтова

«Убедительно прошу Вас о проведении современного, честного, непредвзятого расследования с использованием современных технологий, имеющихся в распоряжении Следственного комитета России», — приводит РИА Новости обращение.

По словам Бурляева, на протяжении многих десятилетий лермонтоведы, специалисты в области криминалистики, баллистики и медицины говорили о недобросовестности следствия, которое провели сразу после убийства поэта в 1841 году.

Депутат считает, что необходимо «профессиональное расследование всех обстоятельств, приведших к «дуэли» и смерти великого русского поэта М. Ю. Лермонтова. Он отметил, что смерть наступила от пули, «попавшей в тело поэта по невероятной для ровной поверхности траектории — снизу вверх, под углом почти в 40 градусов».

По официальной версии, 26-летний Лермонтов был убит в результате дуэли с однокашником по юнкерской школе Николаем Мартыновым у подножия горы Машук 27 июля (15 июля по старому стилю) 1841 года.