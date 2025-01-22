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Лукашенко выразил недовольство действиями Трампа

Источник:
БалТА
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Президент Белоруссии Александр Лукашенко увидел признаки нестабильности в США в том, что новый американский лидер Дональд Трамп после вступления в должность стал массово отменять указы своего предшественника Джо Байдена.

«Если сегодня один президент творит указы, а второй отменяет, это характеризует страну. Не только его самого, но страну. Значит, у вас серьезная нестабильность. У вас нет главного — преемственности», — приводит БелТА заявление Лукашенко.

Он отметил, что в мире многие оценивают политику страны с точки зрения преемственности. «И даже если будет другой президент, он не должен в меня камни бросать. Мы должны после себя привести нормальных крепких людей, чтобы эта политика, которая вами поддерживается, продолжалась», — пояснил президент Белоруссии.

Лукашенко также отметил, что Байден на инаугурации выглядел приличнее Трампа. «Ну зачем ты <…> опорочил этого бедного старика? Видели, сидел, опустивши руки, бедолага этот Байден вместе с Камалой Харрис. Эту женщину бедную выкинули на поверхность против Трампа. Она воевала, молодец, крепко держалась. Нет, надо их уничтожать», — сказал белорусский лидер.

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