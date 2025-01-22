Лукашенко выразил недовольство действиями Трампа

Президент Белоруссии Александр Лукашенко увидел признаки нестабильности
в США в том, что новый американский лидер Дональд Трамп после вступления в
должность стал массово отменять указы своего предшественника Джо Байдена.
«Если сегодня один президент творит указы, а второй
отменяет, это характеризует страну. Не только его самого, но страну. Значит, у
вас серьезная нестабильность. У вас нет главного — преемственности», — приводит
БелТА заявление Лукашенко.
Он отметил, что в мире многие оценивают политику страны с точки зрения преемственности. «И даже если будет другой президент, он не должен в
меня камни бросать. Мы должны после себя привести нормальных крепких людей,
чтобы эта политика, которая вами поддерживается, продолжалась», — пояснил президент
Белоруссии.
Лукашенко также отметил, что Байден на инаугурации выглядел
приличнее Трампа. «Ну зачем ты <…> опорочил этого бедного старика?
Видели, сидел, опустивши руки, бедолага этот Байден вместе с Камалой Харрис.
Эту женщину бедную выкинули на поверхность против Трампа. Она воевала, молодец,
крепко держалась. Нет, надо их уничтожать», — сказал белорусский лидер.