Российские войска стали использовать ИМР‑3М как штурмовые танки

Российские войска в зоне специальной военной операции стали в качестве штурмового танка использовать инженерную машину разграждения ИМР-3М, рассказал военный эксперт Дмитрий Корнев.

«Это достаточно мощный образец бронированной техники, оборудованный специальными устройствами. При штурмовых действиях используется отвал, а кран-манипулятор снимается. Машина может ровнять с землей любые некапитальные здания. В кирпичных или панельных домах она проделывает проходы в стенах», — рассказал «Известиям» эксперт.

По его словам, все эти качества позволяют ИМР расчищать дорогу для техники или штурмовых групп в городских условиях. «Эта машина более подвижна и менее подвержена повреждениям по сравнению с обычным танком, у которого есть вращающаяся башня и длинное орудие — их легко повредить. ИМР же может идти в лоб, уничтожая препятствия на своем пути», — пояснил Корнев.

«В лесной местности — разбирает завалы из деревьев, при переправе — помогает подготовить подъездные пути к переправе. У ИМР-3М есть система дымовой защиты, что позволяет прикрывать пехоту или технику, идущую на штурм — это еще один плюс. Машина вооружена крупнокалиберным пулеметом, что позволяет защититься от пехоты противника», — уточнил эксперт.

ИМР-3, созданная на базе танка Т-72, поступила в войска в 1999 году. Она оснащена универсальным бульдозерным отвалом, телескопической стрелой с манипулятором с дистанционным управлением. Ее грузоподъемность — две тонны. Еще один рабочий инструмент — ковш вместимостью 0,35 кубометра.