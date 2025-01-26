НАВЕРХ
Актуальная тема
Военная операция на Украине
Актуальная тема
Военная операция на Украине
#Армия #Военная политика #Оружие #ОПК #Силовые структуры #Конфликты

Российские войска стали использовать ИМР‑3М как штурмовые танки

Источник:
«Известия»
747 1

Российские войска в зоне специальной военной операции стали в качестве штурмового танка использовать инженерную машину разграждения ИМР-3М, рассказал военный эксперт Дмитрий Корнев.

«Это достаточно мощный образец бронированной техники, оборудованный специальными устройствами. При штурмовых действиях используется отвал, а кран-манипулятор снимается. Машина может ровнять с землей любые некапитальные здания. В кирпичных или панельных домах она проделывает проходы в стенах», — рассказал «Известиям» эксперт.

По его словам, все эти качества позволяют ИМР расчищать дорогу для техники или штурмовых групп в городских условиях. «Эта машина более подвижна и менее подвержена повреждениям по сравнению с обычным танком, у которого есть вращающаяся башня и длинное орудие — их легко повредить. ИМР же может идти в лоб, уничтожая препятствия на своем пути», — пояснил Корнев.

Инженерная машина разграждения ИМР-3М
Инженерная машина разграждения ИМР-3М
Фото: Ministry of Defence of the Russian Federation / CC BY 4.0

«В лесной местности — разбирает завалы из деревьев, при переправе — помогает подготовить подъездные пути к переправе. У ИМР-3М есть система дымовой защиты, что позволяет прикрывать пехоту или технику, идущую на штурм — это еще один плюс. Машина вооружена крупнокалиберным пулеметом, что позволяет защититься от пехоты противника», — уточнил эксперт.

ИМР-3, созданная на базе танка Т-72, поступила в войска в 1999 году. Она оснащена универсальным бульдозерным отвалом, телескопической стрелой с манипулятором с дистанционным управлением. Ее грузоподъемность — две тонны. Еще один рабочий инструмент — ковш вместимостью 0,35 кубометра.

Тема: Военная операция на Украине
Захарова назвала циничным заявление Зеленского о переговорах
Датский пилот истребителя F‑16 «долетался» на Украине
Французский историк рассказал о победе России над Западом
Газета Times допустила разгром Украины
смотреть все
Оборона #Оружие
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Как заблокировать звонки с неизвестных номеров
Новосибирские генетики первыми в мире «оживили» замороженные эмбрионы
Зеленский потребовал от России вернуться к границам до 2022 года
Путина экстренно вызвали к телефону во время совещания
Обсуждение (1)
О самом главном
Пять приемов расположить к себе людей
Шурин, деверь и золовка: как называют родню мужа и жены
Главные признаки силы: как женщина оценивает тело мужчины
Еда и терпение: как отучить кота от ночного «тыгыдыка»
Ритуал: как быстро уложить ребенка спать
Чем выгорание отличается от депрессии
Все статьи
Мультимедиа
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
Где лучше: Шерегеш или Манжерок
Ворон и ворона: сходства и отличия самых умных птиц
Гид по кофе: девять популярных напитков
Топ комментариев

Sovik

Украины один фиг не существовало

jeryakob

Уже сорвали покрова тайны. Гвинея бисау какая то. господя, а разговоров то было (с)

GammiPluh

На сколько нужно быть упертыми чтобы убить все свое население

scorpion2777

Адольфу гитлерюгенд не помог. Просроченному тем более не поможет. Короче еврей решил всех укров извести,...