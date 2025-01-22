НАВЕРХ
#Автопром #Авторынок #Тюнинг и самоделки #Автоправо #Автоспорт

Эксперты оценили доступность автокредитов в 2025 году

Источник:
Sibnet.ru
338 0

Количество одобренных банками автокредитов в 2025 году может сократиться на 10–20% из-за целого набора негативных факторов, считают эксперты.

Снижение кредитных выдач может достичь 10–15% к уровню текущего года, рассказали «Коммерсанту» в «Автостате». Руководитель направления по работе с автопроизводителями Альфа-банка Илья Долгих не исключает снижения выдачи и на 20%.

На доступности автокредитов для населения скажутся высокие процентные ставки, жесткое регулирование со стороны Банка России, рост стоимости автомобилей.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕЧто будет с ключевой ставкой в 2025 году

Стоимость автокредитов сохраняется на запредельных уровнях — 27% годовых. Развитие этого рынка будет зависеть от того, сможет ли население в таких условиях получить одобрение на займ, пояснила руководитель направления экспертной аналитики Банки.ру Инна Солдатенкова.

По ее словам, для одобрения кредита необходимо, чтобы платежи по нему составляли не более 50% дохода заемщика. С учетом высокой цены на машины соответствовать этим требованиям становится проблематично, отметила она.

Еще по теме
Автомобили Lada за год резко подскочили в цене
Названы самые безопасные автомобили 2024 года
АвтоВАЗ повысил цены на самые дешевые автомобили
Россиянам усложнят получение кредитов на автомобили
смотреть все
Авто #Авторынок
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Тела замученных мирных жителей нашли в Курской области
Зеленскому трижды отказали в приглашении на инаугурацию Трампа
Январский парад шести планет: где смотреть
Евросоюз удвоил импорт российских лекарств
Обсуждение (0)
Картина дня
Трамп предложил Путину выбрать любое время для встречи
Лукашенко выразил недовольство действиями Трампа
Залужный и Буданов обошли Зеленского в рейтинге доверия
Врачи дали формулу расчета нормы воды в день
О самом главном
Пять приемов расположить к себе людей
Шурин, деверь и золовка: как называют родню мужа и жены
Главные признаки силы: как женщина оценивает тело мужчины
Еда и терпение: как отучить кота от ночного «тыгыдыка»
Ритуал: как быстро уложить ребенка спать
Чем выгорание отличается от депрессии
Все статьи
Мультимедиа
Где лучше: Шерегеш или Манжерок
Ворон и ворона: сходства и отличия самых умных птиц
Гид по кофе: девять популярных напитков
Дозы радиации: где облучается городской житель
Самое обсуждаемое
31
Трамп заявил о готовности Зеленского к сделке с Россией
29
Армия России взяла Волково в ДНР
26
Российская армия ударила по объектам ВПК Украины
25
Путин подписал указ о призыве на военные сборы
22
Британия изучит возможность размещения военных баз на Украине