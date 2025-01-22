Количество одобренных банками автокредитов в 2025 году может сократиться на 10–20% из-за целого набора негативных факторов, считают эксперты.

Снижение кредитных выдач может достичь 10–15% к уровню текущего года, рассказали «Коммерсанту» в «Автостате». Руководитель направления по работе с автопроизводителями Альфа-банка Илья Долгих не исключает снижения выдачи и на 20%.

На доступности автокредитов для населения скажутся высокие процентные ставки, жесткое регулирование со стороны Банка России, рост стоимости автомобилей.

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Стоимость автокредитов сохраняется на запредельных уровнях — 27% годовых. Развитие этого рынка будет зависеть от того, сможет ли население в таких условиях получить одобрение на займ, пояснила руководитель направления экспертной аналитики Банки.ру Инна Солдатенкова.

По ее словам, для одобрения кредита необходимо, чтобы платежи по нему составляли не более 50% дохода заемщика. С учетом высокой цены на машины соответствовать этим требованиям становится проблематично, отметила она.