Первая пациентка с раком крови прошла лечение российским препаратом

Первая пациентка с раком крови успешно прошла лечение новым российским препаратом «Утжефра», сообщила пресс-служба НМИЦ гематологии Минздрава.

У 59-летней женщины, ставшей первым пациентом-участником исследования и получившей две дозы препарата в декабре, подтвержден полный ответ на терапию и безопасность препарата, цитирует ТАСС сообщение пресс-релиз.

«После введения "Утжефры" у пациентки не было серьезных осложнений, через неделю наблюдения в отделении реанимации и интенсивной терапии, что предусмотрено протоколом исследования, она была переведена в гематологическое отделение и далее наблюдалась в условиях дневного стационара», — отметила заведующая отделом клеточной и иммунной терапии НМИЦ гематологии Минздрава России Ольга Алешина.

Участие в исследовании примут 60 пациентов. Год после введения препарата они будут проходить периодические осмотры, анализы крови, инструментальные исследования для определения статуса по основному заболеванию и контроля ремиссии. Все пациенты-участники исследования будут оставаться под наблюдением еще в течение 15 лет для оценки возможных отсроченных осложнений.

«Утжефра» — CAR-T-клеточный препарат (метод лечения онкологических больных при помощи своих же иммунных клеток) для лечения В-клеточных злокачественных новообразований крови, несущих на своей поверхности антиген CD19.