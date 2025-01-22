Россиян станут премировать за сигналы о нелегальном алкоголе

Росалкогольтабакконтроль предложил стимулировать россиян, помогающих выявлять нелегальное спиртное с помощью мобильного приложения «Антиконтрафакт Алко».

«Мы сейчас прорабатываем эту тему. В том числе как вариант — подключение предприятий отрасли, которые работают в легальной плоскости: чтобы, может быть, они рассмотрели, грубо говоря, возможность стимулирования человека по итогам года», — сказал в интервью «Парламентской газете» глава Росалкогольтабакконтроля Игорь Алешин.

По его словам, есть активисты, которые систематически уведомляют о непорядке на прилавках через «Антиконтрафакт Алко». На счету лидера рейтинга под ником «Элвис» уже больше тысячи обращений о нелегальном алкоголе.

Идею премирования активистов поддержал глава комитета по экономической политике Госдумы Максим Топилин. Она реально может повысить результативность системы «Антиконтрафакт Алко», отметил он.