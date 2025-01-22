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Трамп предложил Путину выбрать любое время для встречи

Источник:
РБК
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Президент США Дональд Трамп заявил, что готов встретиться с российским лидером Владимиром Путиным «в любое время», когда ему будет удобно.

«В любое время, когда они захотят», — приводит РБК слова Трампа, сказанные им в ответ на вопрос журналиста. Президент США отметил, что с Путиным по телефону он поговорит «очень скоро».

По словам Трампа, украинский президент Владимир Зеленский хочет мира, «но для танго требуются двое». «Посмотрим, что получится», — добавил он.

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков ранее сообщил, что подготовка телефонного разговора Путина и Трампа еще не ведется. 

Сам российский президент неоднократно говорил, что Москва открыта для диалога с новой администрацией США по украинскому конфликту.

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Политика #Мир
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Топ комментариев

corrector

матушка природа уже давно всё решила, к чему пустые разговоры

Twilight88

Москвичам деньги нужнее, решили они свой шоколад делать, негодники

scorpion2777

Шеф, усё пропало! Сырский признал, что Украина не способна победить. Поплачь кукарека-прапорщик.

mosquito__2010

ну щас начнут стрелки переводить на виноватого.типичная гавкотня неудачников проваливших британские и...