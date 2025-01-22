Трамп предложил Путину выбрать любое время для встречи

Президент США Дональд Трамп заявил, что готов встретиться с российским лидером Владимиром Путиным «в любое время», когда ему будет удобно.

«В любое время, когда они захотят», — приводит РБК слова Трампа, сказанные им в ответ на вопрос журналиста. Президент США отметил, что с Путиным по телефону он поговорит «очень скоро».

По словам Трампа, украинский президент Владимир Зеленский хочет мира, «но для танго требуются двое». «Посмотрим, что получится», — добавил он.

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков ранее сообщил, что подготовка телефонного разговора Путина и Трампа еще не ведется.

Сам российский президент неоднократно говорил, что Москва открыта для диалога с новой администрацией США по украинскому конфликту.