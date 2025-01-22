Сериал «Первый номер» покажут на Первом

Сериал «Первый номер», завоевавший любовь зрителей в онлайн-кинотеатре Kion, покажут на Первом канале с 31 января, сообщила пресс-служба телеканала.

По сюжету, популярный в прошлом писатель Константин Иноземцев вышел в тираж. Долги копятся, роман не пишется, новая этика бесит, да еще и любовь всей жизни выходит замуж — но не за него.

Внезапно Косте выпадает шанс перезапустить журнал, находящийся на грани закрытия из-за ухода западных издателей. Коллектив журнала против его назначения, но Косте плевать. Он привык жить по своим правилам и намерен доказать себе, миру и возлюбленной, что еще чего-то стоит.

Главную роль в сериале исполнил Евгений Цыганов, Надежда Михалкова и Павел Деревянко, также в проекте снялись Равшана Куркова, Александра Бортич, Ида Галич, Денис Власенко, Александра Ребенок, Игорь Верник, Лукерья Ильяшенко, Егор Корешков.