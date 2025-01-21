Китай осветит Луну лазерами

Китай намерен передавать энергию лазером для обеспечения космических аппаратов на Луне. Эта технология может решить одну из главных проблем лунных исследовательских программ.

Разработка использует лазерные лучи для беспроводной передачи энергии с орбитальных спутников на наземные приемники, преобразуя свет в электричество, пишет портал SpaceNews. Это позволит функционировать аппаратам, оставшимся в темноте во время лунной ночи.

Помимо обеспечения энергией во время лунных ночей, технология также может поддерживать работу аппаратов в постоянно затененных кратерах, где содержится водяной лед, который можно использовать для производства топлива, воды или кислорода для астронавтов.

В настоящее время ученые сосредоточены на разработке космических лазеров высокой мощности и высокоточных систем лазерного излучения. После их создания Китай намерен провести их проверку на орбите.

Китай планирует строительство Международной лунной исследовательской станции. Предварительные миссии «Чанъэ-7» и «Чанъэ-8» должны быть запущены в 2026 и 2028 годах соответственно.

Эти миссии совершат посадку на Южном полюсе Луны, оценят наличие ресурсов и будут искать водяной лед в затененных кратерах, а также испытают технологии использования ресурсов на месте.

Энергоснабжение станет одним из ключевых технических вопросов в исследовании Луны и разработке и использовании лунных ресурсов. Использование для этого лазеров обеспечит Китаю лидерство в данной области.