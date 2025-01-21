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Китай осветит Луну лазерами

Источник:
Sibnet.ru
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Китай намерен передавать энергию лазером для обеспечения космических аппаратов на Луне. Эта технология может решить одну из главных проблем лунных исследовательских программ.

Разработка использует лазерные лучи для беспроводной передачи энергии с орбитальных спутников на наземные приемники, преобразуя свет в электричество, пишет портал SpaceNews. Это позволит функционировать аппаратам, оставшимся в темноте во время лунной ночи.

Помимо обеспечения энергией во время лунных ночей, технология также может поддерживать работу аппаратов в постоянно затененных кратерах, где содержится водяной лед, который можно использовать для производства топлива, воды или кислорода для астронавтов.

В настоящее время ученые сосредоточены на разработке космических лазеров высокой мощности и высокоточных систем лазерного излучения. После их создания Китай намерен провести их проверку на орбите.

Китай планирует строительство Международной лунной исследовательской станции. Предварительные миссии «Чанъэ-7» и «Чанъэ-8» должны быть запущены в 2026 и 2028 годах соответственно.

Эти миссии совершат посадку на Южном полюсе Луны, оценят наличие ресурсов и будут искать водяной лед в затененных кратерах, а также испытают технологии использования ресурсов на месте.

Энергоснабжение станет одним из ключевых технических вопросов в исследовании Луны и разработке и использовании лунных ресурсов. Использование для этого лазеров обеспечит Китаю лидерство в данной области.

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