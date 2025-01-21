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Когда начнется парад шести планет

Источник:
Sibnet.ru
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Земляне вечером 21 января станут свидетелями интересного астрономического явления — парада планет. Марс, Юпитер, Уран, Нептун, Венера и Сатурн окажутся по одну сторону от Солнца и станут одновременно доступны для наблюдения, сообщает пресс-служба Московского планетария.

«Начинать наблюдения нужно после 17.30 по московскому времени. Самые яркие из них — Венера, Сатурн, Юпитер и Марс — видны невооруженным глазом, а Нептун и Уран — в телескоп», — говорится в сообщении.

При ясной погоде на закатном небе можно легко найти яркую Венеру, немного ниже расположен Сатурн, Нептун находится чуть выше и левее Венеры. Высоко в небе всю ночь будут сиять Юпитер и Марс. Уран располагается правее яркого Юпитера.

Парад планет Солнечной системы 21 января 2025 года
Парад планет Солнечной системы 21 января 2025 года
Фото: © пресс-служба Московского планетария

Наиболее удачное время для наблюдений — вечер или раннее утро, когда небо еще достаточно темное, а космические объекты ясно видны. Лучше всего подойдет место за городом — отсутствие засветки и высоких зданий упростят поиск планет.

Парад планет останется доступным для наблюдения и после 21 января — эта дата является условной, после которой явление можно будет увидеть из большинства точек мира. Небесные тела будут постепенно расходиться до конца февраля.

С точки зрения астрономии, это космическое явление представляет собой выравнивание планет Солнечной системы в линию по одну сторону Солнца. Парад считается «большим», если в нем участвует пять или более планет.

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nicollaich

Чтобы от них потом не было глупых вопросов: "а нас за щщо"?

-Керя-

Вспомнил сценку Юрий Гальцев и Елена Воробей - Ну возьмите меня! А я не хочу!

Nik3316

просто отказались от коммунистического наследства, скинули с себя оковы индустриализации СССР... возвращаются...

corrector

матушка природа уже давно всё решила, к чему пустые разговоры