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Ростелеком порекомендовал пользователям сбросить пароли

Источник:
Sibnet.ru
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Ростелеком заявил о вероятной утечке данных из инфраструктуры подрядчика. По предварительным данным, инцидент не коснулся особо чувствительных персональных данных, однако компания порекомендовала пользователям сбросить пароли и включить двухфакторную идентификацию.

«Компания сообщает, что ранее фиксировала инциденты информационной безопасности у одного из своих подрядчиков, обслуживавших данные ресурсы. Наиболее вероятно, что утечка произошла из инфраструктуры подрядчика. Ростелеком предпринял меры по устранению выявленных угроз», — сообщила пресс-служба компании.

Сейчас специалисты занимаются изучением содержания базы данных для того, чтобы определить, какая часть была скомпрометирована — речь идет о сайтах company.rt.ru и zakupki.rostelecom.ru. Пользователям этих ресурсов рекомендуется сбросить пароли и включить двухфакторную идентификацию, где она доступна.

Ранее сервис поиска утечек и мониторинга даркнета DLBI проинформировал, что хакерам удалось скачать базы сайтов company.rt.ru и zakupki.rostelecom.ru. В дампах содержится 154 тысячи уникальных адресов электронной почты и 101 тысяча уникальных номеров телефонов. Информация в базах датируется 20 сентября 2024 года.

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