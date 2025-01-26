НАВЕРХ
Актуальная тема
Военная операция на Украине
Актуальная тема
Военная операция на Украине
#Мир #Россия #Местная власть #Говорят о России #Законы #Активисты #История

Французский историк рассказал о победе России над Западом

Источник:
Le Figaro
390 2

Россия не только выдержала удар, который США пытались ей нанести руками киевских вассалов, но и уверенно идет к победе и ее никто не остановит, считает французский историк и антрополог Эммануэль Тодд.

«Русские продвинутся до Днепра, до Одессы, и затем остановятся... и это будет двойной шок для Запада. Во-первых, русские победили, во-вторых — окажется, что все, что мы говорили о наступлении России в Европе, было абсурдом. Потому что они не двинутся дальше», — сказал Тодд в интервью газете Le Figaro.

Но, по его словам, американцы или зависимые от них европейцы могут не принять поражение, и тогда у них может возникнуть искушение продолжить боевые действия. Единственная страна Европы, способная создать проблемы для России, — это Германия, отметил историк.

И, если США удастся втянуть в конфликт немецкое правительство, то тогда возникнет риск ядерной катастрофы, заявил Тодд. «Если русские о чем-то предупреждают, они это сделают в той или иной ситуации», — добавил он.

«Русские вели себя с Германией очень терпеливо — я думаю, они это понимают, чувствуют это. Но, честно говоря, если Берлин полностью вовлечется… Напоминаю, что у СССР Вторая мировая война унесла 26 миллионов жизней. Так что, думаю, если Германия ввяжется в конфликт, русские будут безжалостны», — заключил историк.

Тема: Военная операция на Украине
Захарова назвала циничным заявление Зеленского о переговорах
Датский пилот истребителя F‑16 «долетался» на Украине
Российские войска стали использовать ИМР‑3М как штурмовые танки
Газета Times допустила разгром Украины
смотреть все
Политика #Мир
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Как заблокировать звонки с неизвестных номеров
Новосибирские генетики первыми в мире «оживили» замороженные эмбрионы
Зеленский потребовал от России вернуться к границам до 2022 года
Путина экстренно вызвали к телефону во время совещания
Обсуждение (2)
О самом главном
Пять приемов расположить к себе людей
Шурин, деверь и золовка: как называют родню мужа и жены
Главные признаки силы: как женщина оценивает тело мужчины
Еда и терпение: как отучить кота от ночного «тыгыдыка»
Ритуал: как быстро уложить ребенка спать
Чем выгорание отличается от депрессии
Все статьи
Мультимедиа
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
Где лучше: Шерегеш или Манжерок
Ворон и ворона: сходства и отличия самых умных птиц
Гид по кофе: девять популярных напитков
Самое обсуждаемое
32
Трамп заявил о готовности Зеленского к сделке с Россией
30
Армия России взяла Волково в ДНР
25
Украина изменит закон о мобилизационном возрасте
22
Мизулину возмутили слова Трампа о роли СССР во Второй мировой
19
Зеленский потребовал от России вернуться к границам до 2022 года