Россия не только выдержала удар, который США пытались ей нанести руками киевских вассалов, но и уверенно идет к победе и ее никто не остановит, считает французский историк и антрополог Эммануэль Тодд.

«Русские продвинутся до Днепра, до Одессы, и затем остановятся... и это будет двойной шок для Запада. Во-первых, русские победили, во-вторых — окажется, что все, что мы говорили о наступлении России в Европе, было абсурдом. Потому что они не двинутся дальше», — сказал Тодд в интервью газете Le Figaro.

Но, по его словам, американцы или зависимые от них европейцы могут не принять поражение, и тогда у них может возникнуть искушение продолжить боевые действия. Единственная страна Европы, способная создать проблемы для России, — это Германия, отметил историк.

И, если США удастся втянуть в конфликт немецкое правительство, то тогда возникнет риск ядерной катастрофы, заявил Тодд. «Если русские о чем-то предупреждают, они это сделают в той или иной ситуации», — добавил он.

«Русские вели себя с Германией очень терпеливо — я думаю, они это понимают, чувствуют это. Но, честно говоря, если Берлин полностью вовлечется… Напоминаю, что у СССР Вторая мировая война унесла 26 миллионов жизней. Так что, думаю, если Германия ввяжется в конфликт, русские будут безжалостны», — заключил историк.