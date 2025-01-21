Обнаружена самая медленная звезда

Астрономы из Сиднейского университета обнаружили самую медленно вращающуюся нейтронную звезду из известных науке. Необычный пульсар, названный ASKAP J1839-075, завершает полный оборот вокруг своей оси за 6,45 часа.

Нейтронные звезды обычно крутятся с невероятной скоростью — их период вращения измеряется миллисекундами или секундами. Однако ASKAP J1839-075 выходит далеко за рамки типичных характеристик, говорится в статье ученых, опубликованной Interesting Engineering.

Звезду нашли случайно, на расстоянии около 13 тысяч световых лет от Земли. В ходе обзора космоса ученые наткнулись на странный сигнал. Чтобы зафиксировать ритм вращения звезды, исследователям потребовалось провести 15 сеансов наблюдений.

Зафиксированная скорость вращения в 6,45 часа стала новым рекордом для нейтронных звезд. Астрономы отметили, что ASKAP J1839-075 нарушает все представления о том, как нейтронные звезды испускают радиоволны.

До сих пор ученые считали, что после замедления вращения пульсары перестают излучать в космос мощные радиосигналы. Однако ASKAP J1839-075 продолжает «сигналить». Открытие вынуждает исследователей пересматривать физические модели поведения таких звезд.

Нейтронная звезда представляет собой ядро очень массивной звезды, которое невероятно сильно сжалось и осталось без оболочки. Такие объекты также называются пульсарами, так как они постоянно пульсируют мощным радиоизлучением, как маяки.