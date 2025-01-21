НАВЕРХ
Актуальная тема
Человек и космос
Актуальная тема
Человек и космос
#Наука #Космос #Техника #Погода #Здоровье #Еда #Психо #Интересно #Мистика

Обнаружена самая медленная звезда

Источник:
Sibnet.ru
284 0

Астрономы из Сиднейского университета обнаружили самую медленно вращающуюся нейтронную звезду из известных науке. Необычный пульсар, названный ASKAP J1839-075, завершает полный оборот вокруг своей оси за 6,45 часа.

Нейтронные звезды обычно крутятся с невероятной скоростью — их период вращения измеряется миллисекундами или секундами. Однако ASKAP J1839-075 выходит далеко за рамки типичных характеристик, говорится в статье ученых, опубликованной Interesting Engineering.

Звезду нашли случайно, на расстоянии около 13 тысяч световых лет от Земли. В ходе обзора космоса ученые наткнулись на странный сигнал. Чтобы зафиксировать ритм вращения звезды, исследователям потребовалось провести 15 сеансов наблюдений.

Зафиксированная скорость вращения в 6,45 часа стала новым рекордом для нейтронных звезд. Астрономы отметили, что ASKAP J1839-075 нарушает все представления о том, как нейтронные звезды испускают радиоволны.

До сих пор ученые считали, что после замедления вращения пульсары перестают излучать в космос мощные радиосигналы. Однако ASKAP J1839-075 продолжает «сигналить». Открытие вынуждает исследователей пересматривать физические модели поведения таких звезд.

Нейтронная звезда представляет собой ядро очень массивной звезды, которое невероятно сильно сжалось и осталось без оболочки. Такие объекты также называются пульсарами, так как они постоянно пульсируют мощным радиоизлучением, как маяки.

Тема: Человек и космос
Когда начнется парад шести планет
Почему ночное небо темное
Множество вспышек произошло на Солнце
Роскосмос показал горящий Лос‑Анджелес. ФОТО
смотреть все
Наука #Космос
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Путин подписал указ о призыве на военные сборы
Тела замученных мирных жителей нашли в Курской области
Зеленскому трижды отказали в приглашении на инаугурацию Трампа
Британия изучит возможность размещения военных баз на Украине
Обсуждение (0)
Мультимедиа
Где лучше: Шерегеш или Манжерок
Ворон и ворона: сходства и отличия самых умных птиц
Гид по кофе: девять популярных напитков
Дозы радиации: где облучается городской житель
Топ комментариев

nicollaich

Чтобы от них потом не было глупых вопросов: "а нас за щщо"?

-Керя-

Вспомнил сценку Юрий Гальцев и Елена Воробей - Ну возьмите меня! А я не хочу!

Nik3316

просто отказались от коммунистического наследства, скинули с себя оковы индустриализации СССР... возвращаются...

corrector

матушка природа уже давно всё решила, к чему пустые разговоры