Почему пальцы морщатся от воды

Кожа на руках и ногах становится морщинистой от купания. Эта особенность появилась у человека благодаря эволюции — чтобы лучше добывать пищу и выжить, считают ученые.

Сначала считалось, что морщины появляются из-за разбухания кожи под водой, но последующие исследования показали, что они образуются из-за сжатия под водой кровеносных сосудов, а это, в свою очередь, результат деятельности симпатической нервной системы.

«Если определенную функцию организма нервная система активно контролирует лишь в каких-то определенных случаях, то можно предположить, что эта функция была выбрана в процессе эволюции. А эволюция не выбрала бы ее, не будь в ней какого-то преимущества», — комментировал Би-би-си Том Смалдерс из Центра изучения поведения и эволюции в Ньюкасле.

Неровности на пальцах позволяли предкам современного человека быстрее и лучше захватывать мокрые предметы, а морщины на ступнях — создавали лучшее трение при ходьбе под дождем или при поисках пищи в мокрой траве, предположили исследователи.

Руки прачки/посудомойки или мытая кожа — так называют кожу, сморщенную от воды.

Эту теорию они подтвердили экспериментом в 2013 году. Участникам предлагалось вытащить стеклянный шарик из ведра с водой одной рукой, а затем поместить его другой рукой через маленькое отверстие в контейнер.

Участники с морщинистыми пальцами выполняли задание быстрее, чем те, чьи пальцы были гладкими. При передвижении сухих объектов с заданием одинаково справлялись и те, и другие.

Ученые пришли к выводу, что морщины на пальцах служат определенной цели — улучшению захвата объектов под водой или при работе с мокрой поверхностью.