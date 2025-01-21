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Nvidia исправила уязвимости в фирменных драйверах

Источник:
Sibnet.ru
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Компания Nvidia выпустила масштабное обновление для исправления уязвимостей в фирменных драйверах для видеокарт GeForce. Разработчики в официальном блоге порекомендовали пользователям как можно скорее установить патч.

Первая из исправленных уязвимостей связана с «переполнением буфера» в драйвере графического процессора. Потенциально такая ошибка давала злоумышленникам инструмент для перезаписи буферов памяти, что могло привести к масштабному взлому системы, отмечается в сообщении компании.

Еще одна дыра в безопасности затрагивала виртуальный менеджер видеокарты. С ее помощью хакеры могли повреждать виртуальную память, запуская в ней вредоносный код. Также Nvidia успешно устранила еще шесть уязвимостей, имеющих «среднюю степень серьезности».

Безопасными в настоящее время являются пакеты драйверов под номерами 553.62 или 539.19 для Windows, для Linux следует устанавливать драйвера с номерами 550.144.03 или 535.230.02. Обновление автоматически деинсталлирует старые небезопасные драйвера.

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Топ комментариев

Nik3316

раньше в Конгрессе выступал... теперь над ним просто ржут и стебаются...местные укрохлопцы, вы все еще...

nicollaich

Чтобы от них потом не было глупых вопросов: "а нас за щщо"?

Nik3316

просто отказались от коммунистического наследства, скинули с себя оковы индустриализации СССР... возвращаются...

jeryakob

международное расследование необходимо.