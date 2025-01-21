Nvidia исправила уязвимости в фирменных драйверах

Компания Nvidia выпустила масштабное обновление для исправления уязвимостей в фирменных драйверах для видеокарт GeForce. Разработчики в официальном блоге порекомендовали пользователям как можно скорее установить патч.

Первая из исправленных уязвимостей связана с «переполнением буфера» в драйвере графического процессора. Потенциально такая ошибка давала злоумышленникам инструмент для перезаписи буферов памяти, что могло привести к масштабному взлому системы, отмечается в сообщении компании.



Еще одна дыра в безопасности затрагивала виртуальный менеджер видеокарты. С ее помощью хакеры могли повреждать виртуальную память, запуская в ней вредоносный код. Также Nvidia успешно устранила еще шесть уязвимостей, имеющих «среднюю степень серьезности».

Безопасными в настоящее время являются пакеты драйверов под номерами 553.62 или 539.19 для Windows, для Linux следует устанавливать драйвера с номерами 550.144.03 или 535.230.02. Обновление автоматически деинсталлирует старые небезопасные драйвера.