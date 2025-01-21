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Почему от лимона светлеет чай

Источник:
«Вечерняя Москва»
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Насыщенный цвет черному чаю придают вещества, которые очень чувствительны к кислой среде, в том числе лимонной кислоте, рассказал доктор химических наук, преподаватель МГУ имени Ломоносова Алексей Бобровский.

В качестве красителя в черном чае выступают вещества теарубигины, которые образуются в процессе ферментации чайных листьев и составляют от 7% до 20% веса сухого чая.

«В воде, после того как в нее опустили ломтик лимона, появляются протоны, которые связаны с молекулами воды. Возникает так называемая кислая среда. Красители в чае очень чувствительны к кислой среде. Протоны лимонной кислоты "садятся" на эти молекулы красителя и меняют их химическую структуру так, что они по-другому начинают поглощать свет. И становятся бесцветными», — объяснил в интервью «ВМ» Бобровский.

По его словам, в советских столовых вызывали противоположную реакцию — в чай добавляли соду. «Сода, напротив, создает щелочную среду, и чай становится более насыщенного цвета. Заварки можно класть меньше. На вкус это незаметно, потому что pH (кислотно-щелочной баланс) повышается не слишком сильно», — отметил химик.

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nicollaich

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Nik3316

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