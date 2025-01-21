Отказ США и президента Владимира Зеленского слушать командование Вооруженных сил Украины (ВСУ) привел к провалу контрнаступления летом 2023 года, написал в своих мемуарах «Моя война» бывший главком ВСУ Валерий Залужный.

Украинский Генштаб предлагал наступать по трем направлениям, но Комитет начальников штабов Вооруженных сил США и украинское руководство проигнорировали этот план, отметил Залужный. В итоге, по его словам, ВСУ ударили на одном направлении, поскольку Вашингтон и президент Владимир Зеленский жаждали быстрой победы.

«Настойчивое подталкивание нас вперед и концентрация усилий на одном направлении привело к гибели воинов, потери техники и невыполнению оперативной задачи. Следовало, что бы ни стоило, унять пыл наших партнеров и убедить собственное руководство в правильности наших действий», — приводят украинские СМИ отрывки из книги.

При этом общее обеспечение украинской армии на тот момент оценивалось на уровне 50–60%, а инженерными средствами — на 10–15%, подчеркнул Залужный.

Контрнаступление, предпринятое Украиной летом 2023 года, провалилось. ВСУ за четыре месяца боев взяли лишь несколько небольших населенных пунктов. Российские силы тогда «перемололи» лучшие части украинской армии, перехватили инициативу, и перешли в наступление.