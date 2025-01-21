Дождь с сильным ветром в Новосибирске завершатся резким похолоданием

Дождь и мокрый снег с сильным ветром ожидаются в среду в Новосибирской области, к ночи резко похолодает, сообщило ГУ МЧС по региону в экстренном оповещении.

В среду, 22 января, в городе и области ожидаются «осадки в виде мокрого снега, дождя, переходящего в снег, местами сильный снег, местами гололедные явления, сильная гололедица, отложение мокрого снега, метели».

Ветер усилится до 17-22 метров в секунду с порывами до 25-28 метров в секунду. В ночь на 23 января — резкое похолодание.

По данным сервиса «Яндекс Погода», в среду в Новосибирске температура воздуха будет около нуля, в ночь на четверг ударят 20-градусные морозы.