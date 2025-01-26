Датский пилот и инструктор по истребителям F-16 Йепп Хансен погиб в результате удара российской ракетой «Искандер-М» по учебному центру Вооруженных сил Украины (ВСУ), пишет американское военное издание Military Watch Magazine со ссылкой на источники.

Хансен имел значительный опыт управления F-16 и помогал обучать десятки украинских военнослужащих, рассказали изданию источники. Удар ракеты «Искандер-М» пришелся по зданию университета, переоборудованного в казармы, и почти полностью уничтожил целый этаж.

Дания и Нидерланды первыми пожертвовали Украине американские истребители F-16 ВВС. Причем они передали Киеву устаревшие модификации самолетов, закупленные в еще в 1980-х годах.

Первая партия F-16 была передана ВСУ 1 августа 2024 года. Уже 26 августа ВВС Украины при невыясненных обстоятельствах потеряли первый истребитель. Позднее появилась информация о потере еще четырех таких самолетов в результате ракетного удара по одному из украинских аэродромов.