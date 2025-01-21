Самая дорогая шуба в России обошлась в 34 млн рублей

Самой дорогой шубой в 2024 году в России стало изделие из соболя, ее приобрели за 34 миллиона рублей, сообщили аналитики системы маркировки «Честный знак».

«Изделие из меха норки было продано за 18 миллионов рублей. Самое дорогое изделие из овчины обошлось покупателю в 4 миллиона рублей», — приводят «Известия» данные «Честного знака».

Самая дорогая шуба из нутрии стоила почти 2 миллиона рублей, из енота — 1,4 миллиона рублей, из кролика/зайца — 1,5 миллиона рублей, а из песца/лисицы — 1,7 миллиона рублей.

Продажи меховых изделий в 2024 году снизились на 7% по сравнению с 2023 годом, однако в денежном выражении был зафиксирован рост на 7%, достигнув почти 33 миллиардов рублей, следует из данных Центра развития перспективных технологий.

В среднем россияне покупали меховые изделия за 82,4 тысячи рублей. Спрос на шубы из кролика вырос на треть. Также стала популярнее верхняя одежда из песца или лисицы и из енота.