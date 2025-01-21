Эксперты рассказали о подорожании смартфонов и ноутбуков

Портативная электроника — настольные ПК, смартфоны и ноутбуки — к началу 2025 года подорожала на 15-25%, сообщил ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин.

Настольные компьютеры стали дороже в среднем на 21%, смартфоны — на 16%, ноутбуки — на 15%, рассказал «Известиям» Муртазин. При этом ноутбуки вслед за смартфонами — самая популярная категория портативной электроники, добавил он.

«Цены на лэптопы растут неравномерно. Например, стоимость игровых девайсов выросла на 25%, что делает их лидерами по темпам роста», — отметил Муртазин.

Производители и продавцы электроники предупредили, что в этом году ноутбуки могут подорожать еще как минимум на 10%.

«В течение года цены продолжат расти под влиянием стандартного набора факторов — прежде всего, валютных колебаний, которые отражаются на стоимости логистики и закупочной стоимости самих устройств. Также влияет ключевая ставка, увеличение которой отражается на "стоимости денег"», — отметили в пресс-службе производителя электроники Fplus.