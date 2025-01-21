Экс-мэр Локоть предупредил о пишущих от его имени мошенниках

Мошенники пытаются завязать переписку в мессенджерах, используя имя экс-мэра Новосибирска Анатолия Локтя, об этом бывший градоначальник сообщил в своем телеграм-канале.

«С конца прошлой недели мои знакомые и коллеги стали получать сообщения от неизвестных контактов. Злоумышленники, прикрываясь моим именем, пытались завязать диалог», — написал Локоть.

«здравствуйте! Попрошу Вас отписаться мне как увидите мое сообщение. С уважением, Локоть А.Е.» — говорится на приложенных к посту скриншотах (орфография и пунктуация сохранены). При ответе на сообщение лже-Локоть спрашивает о «полученных выплатах от нашей Марины».

«Очевидно, что данные сообщения — это попытка совершить мошеннические действия в отношении новосибирцев», — отметил экс-мэр.

Бывший глава Новосибирска призвал пользователей быть осторожнее, когда им поступают звонки и сообщения с незнакомых номеров, не переходить ни по каким ссылкам от них, не сообщать никому своих личных, в том числе банковских данных и не переводить денег, даже если люди представляются сотрудниками правоохранительных органов.