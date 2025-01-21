Большинство россиян столкнулись с оскорблениями в интернете

Россияне жалуются на снижение культуры общения, грубость и оскорбления в интернете, следует из опроса, проведенного Национальным агентством финансовых исследований (НАФИ).

Две трети опрошенных россиян (63%) столкнулись с оскорблениями и грубостью в интернете. Чаще других объектами оскорблений становятся мужчины (67% против 60% женщин), а также молодые россияне до 24 лет (76%), говорится в исследовании.

«Тема агрессивного поведения и буллинга в интернете неразрывно связана с психическим здоровьем общества. Его состояние сначала предопределяет частоту проявления такого поведения, а затем отражается на самом поведении людей — попытках копировать такое поведение, противостоять ему или закрыться от него», — сказал «Известиям» замглавы Аналитического центра НАФИ Тимур Аймалетдинов.

Большинство респондентов (55%) полагают, что количество вежливых людей вокруг уменьшается, что неизбежно ведет и к снижению культуры общения.

Более половины опрошенных (53%) воздерживаются от публичного выражения своего мнения в Сети из-за опасений получить в ответ негативную реакцию. Чаще всего от комментариев отказываются женщины (56% против 50% мужчин) и люди с высшим образованием (56%), уточнили в НАФИ.