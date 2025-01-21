Начат прием заявок на отсрочку от призыва в армию для IT‑специалистов

IT-специалисты со вторника, 21 января смогут подать заявление на отсрочку от весеннего призыва в Вооруженные силы России, соответствующее уведомление появилось на портале « Госуслуги».

Для того чтобы получить отсрочку, IT-специалист должен иметь стаж работы не менее 11 месяцев в аккредитованных компаниях. Исключение могут сделать лишь в том случает, если человек только окончил вуз, сказано в уведомлении.

Особые требования предъявляются к образованию кандидата на отсрочку. Оно должно быть сугубо техническим. К нему относятся математика, физика, радиофизика, информатика и вычислительная техника, картография и геоинформатика, компьютерная безопасность, радиотехника и так далее, напомнили «Госуслуги».

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Полный список представлен в «Перечне специальностей и направлений подготовки высшего образования, утвержденному постановлением Правительства РФ от 28 марта 2022 года № 490».

Что же касается компании, где работает специалист, то она должна относиться к списку аккредитованных государством. Проверить это можно на «Госуслугах». Для этого следует в специальном окошке указать ее название или ИНН.