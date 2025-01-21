Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что подпишет указ о прекращении «искусственного внедрения гендерной идеологии» в американское общество.

«С сегодняшнего дня официальная политика правительства США заключается в том, что у нас только два гендера — мужской и женский», — заявил Трамп после вступления в должность президента.

В ходе предвыборной кампании Трамп неоднократно заявлял о необходимости остановить «трансгендерное безумие». Он обещал подписать указы о запрете менять пол детям, а мужчинам-трансгендерам выступать за женщин в спорте.

Во время своего первого президентского срока Трамп выступал против легализации однополых браков и пропаганды ЛГБТ («Международное общественное движение ЛГБТ» признано в РФ экстремистским и запрещено).