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Мизулина обратится в СК из-за видео с избиением ребенка в Кузбассе

Источник:
Sibnet.ru
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Глава Лиги безопасного интернета (ЛБИ) Екатерина Мизулина направит в Следственный комитет России материалы, связанные с появлением видео, на котором медсестра бьет ребенка в больнице города Белово Кемеровской области, сообщила сама Мизулина в телеграм-канале.

«Многие сейчас присылают видео из Кемеровской области. На кадрах, которые распространились в соцсетях, в детском инфекционном отделении больницы города Белово медсестра избивает маленького ребенка», — написала Мизулина.

Глава ЛБИ добавила, что случай может быть не единичным: ей написала девочка, которая тоже сталкивалась с грубым отношением со стороны медработника. Мизулина собралась отправить эти материалы в СК.

В кузбасских пабликах распространилось видео, снятое, по словам автора, в детской больнице №8 города Белово. На нем медсестра снимает тапок, бьет им мальчика и выталкивает из палаты. В комментариях к посту в телеграм-канале «Инцидент Кузбасс» один из пользователей написал, что ребенок был в палате у друзей.

«По данному случаю некорректного отношения со стороны медработника проведена проверка, медсестра уволена», — отреагировала в комментариях Беловская городская многопрофильная больница.

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Топ комментариев

Nik3316

раньше в Конгрессе выступал... теперь над ним просто ржут и стебаются...местные укрохлопцы, вы все еще...

nicollaich

Чтобы от них потом не было глупых вопросов: "а нас за щщо"?

Nik3316

просто отказались от коммунистического наследства, скинули с себя оковы индустриализации СССР... возвращаются...

saxat

Мы же бензоколонка! Мы же ничего не делаем! Откуда у нас лекарства, если последний без соли доедаем!...