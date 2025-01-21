Мизулина обратится в СК из-за видео с избиением ребенка в Кузбассе

Глава Лиги безопасного интернета (ЛБИ) Екатерина Мизулина направит в Следственный комитет России материалы, связанные с появлением видео, на котором медсестра бьет ребенка в больнице города Белово Кемеровской области, сообщила сама Мизулина в телеграм-канале.

«Многие сейчас присылают видео из Кемеровской области. На кадрах, которые распространились в соцсетях, в детском инфекционном отделении больницы города Белово медсестра избивает маленького ребенка», — написала Мизулина.

Глава ЛБИ добавила, что случай может быть не единичным: ей написала девочка, которая тоже сталкивалась с грубым отношением со стороны медработника. Мизулина собралась отправить эти материалы в СК.

В кузбасских пабликах распространилось видео, снятое, по словам автора, в детской больнице №8 города Белово. На нем медсестра снимает тапок, бьет им мальчика и выталкивает из палаты. В комментариях к посту в телеграм-канале «Инцидент Кузбасс» один из пользователей написал, что ребенок был в палате у друзей.

«По данному случаю некорректного отношения со стороны медработника проведена проверка, медсестра уволена», — отреагировала в комментариях Беловская городская многопрофильная больница.