Единый сервис оплаты лицом появится в России

Единый сервис для платежей по биометрии появится в России от двух крупнейших игроков рынка — Сбера и оператора карт «Мир» (Национальной системы платежных карт — НСПК), сообщил вице-президент Сбера Дмитрий Малых.

«Дорожная карта проекта уже разработана, а запуск запланирован на второе полугодие. Мы разрабатываем стандарт оплаты по биометрии, ориентируясь на который другие участники рынка смогут запускать свои биометрические сервисы», — рассказал «Известиям» Малых.

Сейчас для оплаты по биометрии подходят только приложения Сбера и НСПК. После запуска объединенной системы клиенты смогут использовать для оплаты по биометрии приложение любого подключенного к ней банка — там же можно будет настраивать оплату и отслеживать историю платежей.

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В настоящее время сервис оплаты по лицу работает на разных инфраструктурах — те, кто пользуется приложением НСПК, не могут платить через терминалы Сбера. Запуск же единой системы объединит усилия по развитию нового вида платежей.

Для подключения к сервису оплаты лицом, нужно зарегистрироваться в Единой биометрической системе (ЕБС) через приложение «Госуслуги Биометрия» или в банковских отделениях.

После данные привязываются к системе Сбера или НСПК соответственно, а затем к ней можно присоединить карту любой кредитной организации — деньги будут списываться именно с нее.