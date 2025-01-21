Президент Украины готов к заключению мира с Россией, заявил
новый глава США Дональд Трамп, отметив, что не знает, хочет ли этого российский
лидер Владимир Путин.
«Зеленский хочет заключить сделку. Я не знаю, хочет ли этого
Путин. Возможно, он не хочет. Он должен заключить сделку», — приводит РБК
заявление нового президента США, сделанное им после вступления в должность.
В ходе предвыборной кампании Трамп пообещал в кратчайшее
время установить мир на Украине. Он назвал это приоритетом в своей внешней
политике.
Трамп отметил, что планирует встретиться с Путиным. «Мы
постараемся сделать это как можно быстрее», — добавил президент США. Он не смог
назвать возможный срок завершения конфликта. «Я должен поговорить с президентом
Путиным, мы собираемся это выяснить», — сказал американский лидер.
Путин ранее заявил, что Москва открыта для диалога с новой
администрацией США по украинскому конфликту.