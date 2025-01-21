Президент Украины готов к заключению мира с Россией, заявил новый глава США Дональд Трамп, отметив, что не знает, хочет ли этого российский лидер Владимир Путин.

«Зеленский хочет заключить сделку. Я не знаю, хочет ли этого Путин. Возможно, он не хочет. Он должен заключить сделку», — приводит РБК заявление нового президента США, сделанное им после вступления в должность.

В ходе предвыборной кампании Трамп пообещал в кратчайшее время установить мир на Украине. Он назвал это приоритетом в своей внешней политике.

Трамп отметил, что планирует встретиться с Путиным. «Мы постараемся сделать это как можно быстрее», — добавил президент США. Он не смог назвать возможный срок завершения конфликта. «Я должен поговорить с президентом Путиным, мы собираемся это выяснить», — сказал американский лидер.

Путин ранее заявил, что Москва открыта для диалога с новой администрацией США по украинскому конфликту.