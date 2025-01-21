Объявлена дата премьеры нового «Голоса»

Новый сезон вокального шоу «Голос» стартует в эфире Первого канала 31 января, сообщила пресс-служба телеканала.

Наставниками команд стали Баста, Полина Гагарина, Антон Беляев, а также дебютирующая в проекте знаменитая оперная дива Хибла Герзмава. Вести проект вновь будет Яна Чурикова.

В новом сезоне снова будет кнопки блокировки, и наставники смогут конкурировать между собой в борьбе за понравившихся артистов.

В новом сезоне, кроме участников из городов России, на слепых прослушиваниях выступят артисты из стран бывшего СССР, а также из Китайской Народной Республики.