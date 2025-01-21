Объявлена дата премьеры нового «Голоса»

Фото: © пресс-служба Первого канала
Новый сезон вокального шоу «Голос» стартует в эфире Первого
канала 31 января, сообщила пресс-служба телеканала.
Наставниками команд стали Баста, Полина Гагарина, Антон
Беляев, а также дебютирующая в проекте знаменитая оперная дива Хибла Герзмава.
Вести проект вновь будет Яна Чурикова.
В новом сезоне снова будет кнопки блокировки, и наставники
смогут конкурировать между собой в борьбе за понравившихся артистов.
В новом сезоне, кроме участников из городов России, на
слепых прослушиваниях выступят артисты из стран бывшего СССР, а также из
Китайской Народной Республики.