НАВЕРХ
#Общество #Законы #Город #Образование #Здоровье #История #Интересно #Религия #Туризм #Еда #Погода #Курьезы #О людях #Природа #Звери

Детеныш королевского краба стал звездой соцсетей. ВИДЕО

Источник:
NOAA Office of National Marine Sanctuaries
291 0

Детеныш королевского краба, пойманный американскими учеными в Мексиканском заливе, стал звездой соцсетей благодаря своему крошечному размеру и милому внешнему виду.

Исследователи Национального управления океанических и атмосферных исследований случайно подняли малютку во время сбора образцов кораллов, опубликовав соответствующее видео.

Миниатюрный краб относится к виду Neolithodes agassizii, представители которого обычно обитают на глубине от 200 до 1900 метров, ползая по дну в поисках пропитания.

В зрелом возрасте королевские крабы вырастают до 12 сантиметров. При этом выловленная малютка меньше мизинца — ее шипы только начали расти. Ученые в шутку назвали находку «самым милым, острым и крошечным» крабом в мире.

Известно, что молодые королевские крабы нередко путешествуют по океанскому дну, катаясь на спинках морских свинок, известных как Scotoplanes. Они используют этих животных в качестве защиты, так как в их естественной среде обитания нет достаточного количества укрытий.

Еще по теме
Почему кошки любят раковины
Почему быков раздражает красный цвет
Кинолог посоветовал, как избежать обморожений лап у собак
Новосибирцы пожаловались на замерзший бассейн у белых медведей
смотреть все
Жизнь #Звери #Видеоновости
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Глава евродипломатии обвинила Россию в морских диверсиях
Путин подписал указ о призыве на военные сборы
Российская армия организует крупнейший котел для ВСУ
Тела замученных мирных жителей нашли в Курской области
Обсуждение (0)
Мультимедиа
Где лучше: Шерегеш или Манжерок
Ворон и ворона: сходства и отличия самых умных птиц
Гид по кофе: девять популярных напитков
Дозы радиации: где облучается городской житель
Топ комментариев

Nik3316

раньше в Конгрессе выступал... теперь над ним просто ржут и стебаются...местные укрохлопцы, вы все еще...

nicollaich

Чтобы от них потом не было глупых вопросов: "а нас за щщо"?

Nik3316

просто отказались от коммунистического наследства, скинули с себя оковы индустриализации СССР... возвращаются...

saxat

Мы же бензоколонка! Мы же ничего не делаем! Откуда у нас лекарства, если последний без соли доедаем!...