Детеныш королевского краба стал звездой соцсетей. ВИДЕО

Детеныш королевского краба, пойманный американскими учеными в Мексиканском заливе, стал звездой соцсетей благодаря своему крошечному размеру и милому внешнему виду.

Исследователи Национального управления океанических и атмосферных исследований случайно подняли малютку во время сбора образцов кораллов, опубликовав соответствующее видео.



Миниатюрный краб относится к виду Neolithodes agassizii, представители которого обычно обитают на глубине от 200 до 1900 метров, ползая по дну в поисках пропитания.



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В зрелом возрасте королевские крабы вырастают до 12 сантиметров. При этом выловленная малютка меньше мизинца — ее шипы только начали расти. Ученые в шутку назвали находку «самым милым, острым и крошечным» крабом в мире.

Известно, что молодые королевские крабы нередко путешествуют по океанскому дну, катаясь на спинках морских свинок, известных как Scotoplanes. Они используют этих животных в качестве защиты, так как в их естественной среде обитания нет достаточного количества укрытий.