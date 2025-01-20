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Путин поздравил Трампа со вступлением в должность

Источник:
ТАСС
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Президент России Владимир Путин поздравил Дональда Трампа со вступлением в должность президента Соединенных Штатов. Соответствующее заявление он сделал в ходе совещания с членами Совбеза.

Путин подчеркнул, что Москва открыта для диалога с новой администрацией США по российско-украинскому конфликту и приветствует позицию республиканца в вопросах выстраивания отношений с Россией.

«Мы видим заявление вновь избранного президента США и членов его команды о желании восстановить прямые контакты с Россией, прерванные не по нашей вине уходящей администрацией», — сказал российский лидер.

Путин также назвал самым важным в части решения российско-украинского конфликта устранение первопричин кризиса. По его словам, целью должно быть не краткое перемирие, а долгосрочный мир.

Дональд Трамп, инаугурация которого состоится в 20.00 по московскому времени, уже поручил помощникам организовать телефонный разговор с Владимиром Путиным в ближайшие дни. Цель беседы заключается в том числе в том, чтобы «положить конец» военным действиям на Украине.

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Политика #Россия #Мир
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