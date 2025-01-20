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Вышел трейлер фильма «Кракен» с Петровым

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © кадр из фильма «Кракен»

Фильм-фантастика «Кракен» с Александром Петровым в главной роли выйдет в кинотеатрах в апреле, создатели проекта показали первый трейлер.

По сюжету, российский ракетный подводный крейсер специального назначения бесследно исчезает во время секретной миссии в Гренландском море. На его поиски отправляется экипаж под командованием Виктора Воронина (Александр Петров), чей старший брат Александр Воронин (Виктор Добронравов) командует пропавшей субмариной.

Перед моряками стоит задача: любыми силами найти подлодку и не допустить, чтобы новое сверхсекретное оружие попало в руки врага.

В это же время из-за геологических исследований на полярной станции в северных водах пробуждается Кракен: гигантское чудовище, способное сливаться с подводной тьмой, обладающее интеллектом неизвестной природы. Именно с ним предстоит столкнуться морякам, разыскивающим пропавшую подводную лодку.

Режиссер проекта – Николай Лебедев. В ролях, кроме Петрова, Алексей Гуськов, Сергей Гармаш, Виктор Добронравов, Диана Пожарская, Антон Богданов.

Съемки картины проходили на объектах краснознаменного Северного флота в Североморске, Заозерске и других локациях в Мурманской области, а также в Туле и Москве. Премьера «Кракена» — 17 апреля.

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Топ комментариев

Nik3316

раньше в Конгрессе выступал... теперь над ним просто ржут и стебаются...местные укрохлопцы, вы все еще...

nicollaich

Чтобы от них потом не было глупых вопросов: "а нас за щщо"?

jeryakob

всем не хватает и роттенбергам тоже. это же их кормушка

Nik3316

просто отказались от коммунистического наследства, скинули с себя оковы индустриализации СССР... возвращаются...