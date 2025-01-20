Эротика Кидман оказалась бессильна перед российскими сказками

Эротический триллер с Николь Кидман «Плохая девочка» стартовал в прокате лучше всех новинок, но российские фильмы-сказки обойти не сумел.

В общей сложности за первый уикенд «Плохая девочка» собрала почти 77 миллионов рублей. У лидера проката, фильма «Финист. Первый богатырь» — 151,9 миллиона рублей за третий уикенд, а у «Волшебника Изумрудного города» — 133,8 миллиона также за третий уикенд.

При этом фильм «Плохая девочка», как ожидалось, стартовал в прокате лучше, чем другие новинки минувшей недели. Конкурентом мог стать только российский хоррор «Шаман», который в итоге собрал чуть меньше 40 миллионов.