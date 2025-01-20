НАВЕРХ
#Кинематограф #Топы #Рецензии #Мир ТВ #Wink #Музыка #Шоу-бизнес #Искусство #Светская хроника

Новичок обошел «бывалых» экстрасенсов в «Битве сильнейших»

Источник:
Sibnet.ru
219 0
Фото: © телеграм-канал «Экстрасенсы. Битва сильнейших. 2 сезон»

Новый, второй сезон шоу «Экстрасенсы. Битва сильнейших» начался с конфликта между участниками, а о своем лидерстве сразу заявил новичок проекта Артем Краснов.

Артем Краснов победил в последнем сезоне «Битвы экстрасенсов» и пришел на «Битву сильнейших» тоже за победой и прямо об этом сообщил. Наглость молодого вампира, как позиционирует себя Краснов, разозлила многих участников, в особенности Александра Шепса. Он всячески пытался унизить соперника.

Что ждать от новой «Битвы сильнейших»

Кроме того, Краснов отправился на испытание в первой тройке с Олегом Шепсом и Ангелиной Изосимовой. Он провел обряд, якобы забрав часть сил у Шепса, и действительно справился с испытанием лучше всех и единственный получил от народного жюри высший бал.

Но соперники, выставляя оценки, занизили баллы, и Краснов оказался ниже Олега Шепса в турнирной таблице.

Во втором сезоне проекта «Экстрасенсы. Битва сильнейших» кроме Олега и Александра Шепсов, Краснова и Изосимовой, участвуют Ольга Якубович, Виктория Райдос, Влад Череватый, Максим Левин, Соня Егорова.

Еще по теме
Кто пополнит команду звезд в шоу «Выжить в Самарканде. Игра сезонов»
Премьера финала «Девушек с Макаровым» стартует на ТНТ
Павел Воля сообщил дату премьеры «Выжить в Самарканде. Игра сезонов»
Кто сразится во втором сезоне «Экстрасенсы. Битва сильнейших»
смотреть все
Культгид #Мир ТВ
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Глава евродипломатии обвинила Россию в морских диверсиях
Как работает бесплатный социальный интернет от Ростелекома
Путин подписал указ о призыве на военные сборы
Российская армия организует крупнейший котел для ВСУ
Обсуждение (0)
Картина дня
Путин поздравил Трампа со вступлением в должность
ВСУ ударили ракетами по селу в Херсонской области
Стоимость биткоина обновила исторический максимум
США готовы признать за Россией 20% территории Украины
О самом главном
Пять приемов расположить к себе людей
Шурин, деверь и золовка: как называют родню мужа и жены
Главные признаки силы: как женщина оценивает тело мужчины
Еда и терпение: как отучить кота от ночного «тыгыдыка»
Ритуал: как быстро уложить ребенка спать
Чем выгорание отличается от депрессии
Все статьи
Самое обсуждаемое
31
Россия ударила по критически важным газовым объектам на Украине
30
Глава евродипломатии обвинила Россию в морских диверсиях
25
Армия России заняла второе место в рейтинге военной мощи
25
Путин подписал указ о призыве на военные сборы
22
Британия изучит возможность размещения военных баз на Украине