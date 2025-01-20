Новичок обошел «бывалых» экстрасенсов в «Битве сильнейших»

Новый, второй сезон шоу «Экстрасенсы. Битва сильнейших»
начался с конфликта между участниками, а о своем лидерстве сразу заявил новичок
проекта Артем Краснов.
Артем Краснов победил в последнем сезоне «Битвы экстрасенсов»
и пришел на «Битву сильнейших» тоже за победой и прямо об этом сообщил.
Наглость молодого вампира, как позиционирует себя Краснов, разозлила многих участников,
в особенности Александра Шепса. Он всячески пытался унизить соперника.
Кроме того, Краснов отправился на испытание в первой тройке
с Олегом Шепсом и Ангелиной Изосимовой. Он провел обряд, якобы забрав часть сил
у Шепса, и действительно справился с испытанием лучше всех и единственный
получил от народного жюри высший бал.
Но соперники, выставляя оценки, занизили баллы, и Краснов
оказался ниже Олега Шепса в турнирной таблице.
Во втором сезоне проекта «Экстрасенсы. Битва сильнейших» кроме
Олега и Александра Шепсов, Краснова и Изосимовой, участвуют Ольга Якубович,
Виктория Райдос, Влад Череватый, Максим Левин, Соня Егорова.