Премьера финала «Девушек с Макаровым» стартует на ТНТ

Премьера финального сезона комедийного хита «Девушки с
Макаровым» состоится на ТНТ в понедельник, 20 января.
В новом сезоне главной проблемой в районе Бутово становится
новый сильный наркотик, который начинает распространяться на всю Москву. Перед
всеми оперативниками стоит задача найти и обезвредить трафик, к расследованию
подключается даже ФСБ.
Помимо пятерки исполнителей главных ролей — Павла Майкова,
Валерии Астаповой, Алевтины Тукан, Владиславы Ермолаевой и Елены Полянской, к
своим ролям в проекте вернутся Георгий Дронов, Сергей Астахов, Дмитрий
Лысенков, Никита Тарасов, Наташа Бардо, Андрей Пынзару и Кузьма Сапрыкин. Кроме
того, с камео в финальном сезоне появится Настасья Самбурская.
Последний сезон комедийного хита «Девушки с Макаровым» – с 20 января в 21:00 на ТНТ.