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Премьера финала «Девушек с Макаровым» стартует на ТНТ

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © пресс-служба ТНТ

Премьера финального сезона комедийного хита «Девушки с Макаровым» состоится на ТНТ в понедельник, 20 января.

В новом сезоне главной проблемой в районе Бутово становится новый сильный наркотик, который начинает распространяться на всю Москву. Перед всеми оперативниками стоит задача найти и обезвредить трафик, к расследованию подключается даже ФСБ. 

Помимо пятерки исполнителей главных ролей — Павла Майкова, Валерии Астаповой, Алевтины Тукан, Владиславы Ермолаевой и Елены Полянской, к своим ролям в проекте вернутся Георгий Дронов, Сергей Астахов, Дмитрий Лысенков, Никита Тарасов, Наташа Бардо, Андрей Пынзару и Кузьма Сапрыкин. Кроме того, с камео в финальном сезоне появится Настасья Самбурская.

Последний сезон комедийного хита «Девушки с Макаровым» – с 20 января в 21:00 на ТНТ.

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Топ комментариев

Nik3316

раньше в Конгрессе выступал... теперь над ним просто ржут и стебаются...местные укрохлопцы, вы все еще...

nicollaich

Чтобы от них потом не было глупых вопросов: "а нас за щщо"?

jeryakob

всем не хватает и роттенбергам тоже. это же их кормушка

Nik3316

просто отказались от коммунистического наследства, скинули с себя оковы индустриализации СССР... возвращаются...