Премьера финала «Девушек с Макаровым» стартует на ТНТ

Премьера финального сезона комедийного хита «Девушки с Макаровым» состоится на ТНТ в понедельник, 20 января.

В новом сезоне главной проблемой в районе Бутово становится новый сильный наркотик, который начинает распространяться на всю Москву. Перед всеми оперативниками стоит задача найти и обезвредить трафик, к расследованию подключается даже ФСБ.

Помимо пятерки исполнителей главных ролей — Павла Майкова, Валерии Астаповой, Алевтины Тукан, Владиславы Ермолаевой и Елены Полянской, к своим ролям в проекте вернутся Георгий Дронов, Сергей Астахов, Дмитрий Лысенков, Никита Тарасов, Наташа Бардо, Андрей Пынзару и Кузьма Сапрыкин. Кроме того, с камео в финальном сезоне появится Настасья Самбурская.

Последний сезон комедийного хита «Девушки с Макаровым» – с 20 января в 21:00 на ТНТ.