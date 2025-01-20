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Военная операция на Украине
#Армия #Военная политика #Оружие #ОПК #Силовые структуры #Конфликты

ВСУ ударили ракетами по селу в Херсонской области

Источник:
Sibnet.ru
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ВСУ обстреляли село Бехтеры в Херсонской области ракетами с кассетными боеприпасами. 23 человека пострадали, двое погибли, сообщил глава региона Владимир Сальдо.

«Среди раненых три человека находятся в очень тяжелом состоянии, в том числе девочка 2008 года рождения», — отметил губернатор в своем телеграм-канале.

Известно, что два снаряда упали рядом со школой, куда дети и учителя шли на занятия. Тяжелораненых готовят к отправке в медицинские учреждения Крыма. По словам Сальдо, территория села усеяна неразорвавшимися кассетами, проводится разминирование.

По предварительным данным, для обстрела ВСУ использовали две ракеты HIMARS. Это не первый случай обстрела Херсонской области с 2025 года. В начале января украинские военные нанесли удары по селам Подо-Калиновка и Велик, тогда погибли два человека, еще шесть были ранены.

Тема: Военная операция на Украине
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