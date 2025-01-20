НАВЕРХ
#Деньги #Недра и ТЭК #Авиа #Транспорт и дороги #Торговля #IT-бизнес #Продукты #Рынок труда #Квадраты #Промзона #Санкции

Стоимость биткоина обновила исторический максимум

Источник:
Sibnet.ru
379 0

Стоимость биткоина 20 января впервые в истории поднялась выше 109 тысячи долларов, следует из результатов торгов на бирже Binance. В настоящее время цифровой актив опустился в цене до 106 тысяч долларов.

Предыдущий исторический максимум биткоина был достигнут вечером 17 декабря 2024 года, тогда его цена поднималась выше отметки в 108 тысяч долларов. После этого курс главной криптовалюта пошел вниз.

В настоящее время так называемый индекс «страха и жадности» на криптовалютном рынке находится на отметке 76 баллов из 100. Показатель расположен в зоне «крайней жадности», что говорит о росте интереса участников рынка к инвестициям в криптовалюты.

Биткоин начал быстро дорожать после выборов президента США, на которых одержал победу Дональд Трамп. На тот момента цена была на отметке 68 тысяч долларов. Трамп сделал несколько объявлений, которые поддержали отрасль.

Еще по теме
Мемкоины Трампа вошли в топ крупнейших криптовалют
Белорус создал шуточный банк и стал миллионером
Чем реквизиты карты отличаются от реквизитов счета
Токен Hamster Kombat удалят с криптобиржи
смотреть все
Экономика #Деньги
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Глава евродипломатии обвинила Россию в морских диверсиях
Как работает бесплатный социальный интернет от Ростелекома
Путин подписал указ о призыве на военные сборы
Российская армия организует крупнейший котел для ВСУ
Обсуждение (0)
Картина дня
Путин поздравил Трампа со вступлением в должность
ВСУ ударили ракетами по селу в Херсонской области
Стоимость биткоина обновила исторический максимум
США готовы признать за Россией 20% территории Украины
О самом главном
Пять приемов расположить к себе людей
Шурин, деверь и золовка: как называют родню мужа и жены
Главные признаки силы: как женщина оценивает тело мужчины
Еда и терпение: как отучить кота от ночного «тыгыдыка»
Ритуал: как быстро уложить ребенка спать
Чем выгорание отличается от депрессии
Все статьи
Мультимедиа
Где лучше: Шерегеш или Манжерок
Ворон и ворона: сходства и отличия самых умных птиц
Гид по кофе: девять популярных напитков
Дозы радиации: где облучается городской житель
Топ комментариев

Nik3316

раньше в Конгрессе выступал... теперь над ним просто ржут и стебаются...местные укрохлопцы, вы все еще...

nicollaich

Чтобы от них потом не было глупых вопросов: "а нас за щщо"?

jeryakob

всем не хватает и роттенбергам тоже. это же их кормушка

Nik3316

просто отказались от коммунистического наследства, скинули с себя оковы индустриализации СССР... возвращаются...