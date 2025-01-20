Стоимость биткоина обновила исторический максимум

Стоимость биткоина 20 января впервые в истории поднялась выше 109 тысячи долларов, следует из результатов торгов на бирже Binance. В настоящее время цифровой актив опустился в цене до 106 тысяч долларов.

Предыдущий исторический максимум биткоина был достигнут вечером 17 декабря 2024 года, тогда его цена поднималась выше отметки в 108 тысяч долларов. После этого курс главной криптовалюта пошел вниз.

В настоящее время так называемый индекс «страха и жадности» на криптовалютном рынке находится на отметке 76 баллов из 100. Показатель расположен в зоне «крайней жадности», что говорит о росте интереса участников рынка к инвестициям в криптовалюты.

Биткоин начал быстро дорожать после выборов президента США, на которых одержал победу Дональд Трамп. На тот момента цена была на отметке 68 тысяч долларов. Трамп сделал несколько объявлений, которые поддержали отрасль.