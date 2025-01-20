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Когда состоится инаугурация Трампа

Источник:
Sibnet.ru
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Инаугурация 47-го президента США Дональда Трампа состоится 20 января в Вашингтоне. Принесение присяги пройдет в 20.00 часов по московскому времени, с этого момента начнется официальный отсчет срока полномочий главы государства.

Церемонию в прямом эфире покажут крупные американские телеканалы: ABC, CBS, CNN, Fox News, NBC. Трансляция также будет доступна на сайте Белого дома. Перед присягой Трамп выступит с речью, в которой обозначит основные направления работы своей администрации.

Положив руку на Библию, республиканец произнесет текст клятвы из 35 слов. Согласно нему, вступающий в должность президент обязуется добросовестно выполнять свои обязанности и защищать конституционные ценности Америки.

Впервые с 1985 года инаугурация пройдет в закрытом помещении — из-за ожидаемых низких температур в Вашингтоне мероприятия пройдут в ротонде Капитолия. На инаугурации будут присутствовать экс-президенты США — Билл Клинтон, Джордж Буш-младший и Барак Обама.

После принесения присяги будет дан пушечный салют из 21 залпа. На церемонии выступят певец Kid Rock и группа The Village People. После инаугурационного обеда президент и вице-президент проведут смотр войск у Восточного фасада Капитолия.

Завершат инаугурацию традиционные балы — Бал главнокомандующего для военнослужащих армии США, Бал свободы для сторонников президента и Бал звезд для спонсоров предвыборной кампании Трампа.

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Политика #Мир
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