Кто из детей чаще становится любимчиком родителей

Американские психологи выяснили, как отношение родителей к детям связано с разными факторами, в том числе очередностью их рождения, полом и чертами личности.

Ученые из Университета Бригама Янга (США) и Университета Западного Онтарио (Канада) изучили феномен родительского фаворитизма, когда родители отдают неосознаваемое предпочтение кому-то из детей.

В результате ученые выяснили, что дочери чаще бывают любимицами у обоих родителей. Особенно любят также детей, которым свойственны дружелюбие и сговорчивость, ответственность и организованность, приводит Naked Science.

Рассмотрев очередность рождения, психологи обнаружили тенденцию давать старшим сыновьям и дочерям больше свободы и автономии. Вместе с тем в некоторых случаях проявлялась склонность теплее относиться к младшим детям.

Психологи выразили надежду, что их выводы побудят родителей быть внимательнее в отношениях с детьми и стремиться, чтобы все они в равной мере чувствовали любовь и поддержку.

У обделенных родительской теплотой в дальнейшем могут возникать проблемы с психическим здоровьем и трудности в семейных отношениях, подчеркнули ученые.