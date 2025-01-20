Въехавшего в толпу водителя казнили в Китае

Суд средней ступени города Чжухай (южнокитайская провинция Гуандун) привел в исполнение смертный приговор водителю по имени Фань Вэйцю, который умышленно въехал в толпу пешеходов.

Казнь состоялась в присутствии сотрудников прокуратуры КНР. Они проследили за тем, чтобы процедуры были выполнены в соответствии с законом, приводит ТАСС сообщение Центрального телевидения Китая.

Приговор Фань Вэйцю был вынесен 27 декабря 2024 года. Суд постановил, что подсудимый «представляет угрозу общественной безопасности». Его поступок был признан «крайне подлым», а характер преступления — «чрезвычайно жестоким».

ДТП в Чжухае произошло вечером 11 ноября прошлого года. Оно унесло жизни 35 человек, еще 43 получили серьезные травмы.

Въехавший в толпу внедорожник оказался на тротуаре в спортивном комплексе. 62-летний водитель попытался скрыться с места происшествия, но был задержан полицией.