НАВЕРХ
#Криминал #Громкое дело #Происшествия #ДТП #Стихии #Кибервойны #Конфликты

Въехавшего в толпу водителя казнили в Китае

Источник:
ТАСС
896 0

Суд средней ступени города Чжухай (южнокитайская провинция Гуандун) привел в исполнение смертный приговор водителю по имени Фань Вэйцю, который умышленно въехал в толпу пешеходов. 

Казнь состоялась в присутствии сотрудников прокуратуры КНР. Они проследили за тем, чтобы процедуры были выполнены в соответствии с законом, приводит ТАСС сообщение Центрального телевидения Китая.

Приговор Фань Вэйцю был вынесен 27 декабря 2024 года. Суд постановил, что подсудимый «представляет угрозу общественной безопасности». Его поступок был признан «крайне подлым», а характер преступления — «чрезвычайно жестоким».

ДТП в Чжухае произошло вечером 11 ноября прошлого года. Оно унесло жизни 35 человек, еще 43 получили серьезные травмы.

Въехавший в толпу внедорожник оказался на тротуаре в спортивном комплексе. 62-летний водитель попытался скрыться с места происшествия, но был задержан полицией.

Еще по теме
Тело зарезанной девушки обнаружили в авто Гоши Куценко
Подозреваемый в избиении сослуживцев военный задержан в Туве
Тела замученных мирных жителей нашли в Курской области
Появилось удивительное поддельное золото
смотреть все
ЧП #Криминал
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Глава евродипломатии обвинила Россию в морских диверсиях
Как работает бесплатный социальный интернет от Ростелекома
Путин подписал указ о призыве на военные сборы
Российская армия организует крупнейший котел для ВСУ
Обсуждение (0)
Картина дня
Путин поздравил Трампа со вступлением в должность
ВСУ ударили ракетами по селу в Херсонской области
Стоимость биткоина обновила исторический максимум
США готовы признать за Россией 20% территории Украины
Мультимедиа
Где лучше: Шерегеш или Манжерок
Ворон и ворона: сходства и отличия самых умных птиц
Гид по кофе: девять популярных напитков
Дозы радиации: где облучается городской житель
Самое обсуждаемое
31
Россия ударила по критически важным газовым объектам на Украине
30
Глава евродипломатии обвинила Россию в морских диверсиях
25
Армия России заняла второе место в рейтинге военной мощи
25
Путин подписал указ о призыве на военные сборы
22
Британия изучит возможность размещения военных баз на Украине