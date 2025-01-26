Американские ученые из Университета штата Вашингтон обнаружили неожиданную связь между физической силой человека и насыщенностью его сексуальной жизни.

Сильные мужчины и женщины имеют больше сексуальных партнеров за время жизни, приводит «Газета.ру» вывод ученых, опубликованный в журнале Evolution and Human Behavior.

Целью исследования была проверка эволюционных теорий полового диморфизма человека. Одна из них гласит, что на раннем этапе человеческой истории сильные мышцы корпуса давали мужчинам репродуктивное преимущество.

Как и ожидалось, более сильные мужчины действительно имели большее количество половых партнеров в течение жизни. Но в то же самое оказалось справедливым и для женщин. Это открытие стало удивительным, поскольку оно несколько противоречит гипотезе полового отбора.

Возможным объяснением такой тенденции может быть так называемое «ассортативное спаривание». Физически сильные люди привлекают друг друга и склонны чаще вступать в партнерские отношения, объяснили ученые.