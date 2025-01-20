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#Криминал #Громкое дело #Происшествия #ДТП #Стихии #Кибервойны #Конфликты

Украинские дроны попытались атаковать оборонные заводы в Казани

Источник:
Sibnet.ru
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Украинские беспилотные летательные аппараты (БПЛА) попытались атаковать оборонные предприятия в Казани, все беспилотники обезврежены, сообщила пресс-служба главы Татарстана Рустама Миниханова.

«Сегодня утром была совершена попытка атаки вражеских беспилотников на промышленные предприятия республики. Был принят комплекс мер по защите. В результате все БПЛА обезврежены. Жертв и разрушений нет. Экстренные службы на месте продолжают работу по ликвидации последствий», — сказано в сообщении.

В пресс-службе отметили, что все предприятия работают в штатном режиме. «После поступления первых сообщений раис (глава) республики прибыл на место. Рустам Минниханов оперативно получает всю необходимую информацию», — говорится в сообщении.

Мэр Казани Ильсур Метшин отметил, что целью подобных атак является в том числе распространение хаоса и паники. «Наш город вновь был атакован БПЛА. Это не первый случай. Как и прежде, целью являлись оборонные заводы», — приводит ТАСС слова мэра.

Ранее Минобороны России сообщило, что средства противовоздушной обороны уничтожили два украинских беспилотника над Татарстаном.

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