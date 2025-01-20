Стало известно о поручении Трампа организовать разговор с Путиным

Избранный президент США Дональд Трамп поручил своим помощникам организовать телефонный разговор с российским коллегой Владимиром Путиным через несколько дней после инаугурации.

Одна из целей беседы — обсуждение личной встречи президентов в ближайшие месяцы для попытки урегулирования конфликта на Украине, сообщил CNN со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.

По данным телеканала, представители команды Трампа по нацбезопасности начали готовиться к разговору с Путиным несколько недель назад, однако пока не сообщается, установлена ли дата звонка окончательно.

12 января будущий советник президента США по нацбезопасности Майк Уолтц заявил о подготовке встречи Трампа с Путиным. По его словам, точные рамки возможной встречи еще не определены, однако уже в ближайшее время могут состояться телефонные переговоры президентов США и России.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, комментируя эту информацию, отметил, что переговоры Путина и Трампа пока предметно не готовятся.

Путин неоднократно заявлял, что российская сторона готова рассматривать «любые варианты мирных договоренностей» исходя из реалий, которые складываются «на земле».