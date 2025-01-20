НАВЕРХ
#Мир #Россия #Местная власть #Говорят о России #Законы #Активисты #История

Захарова высмеяла не приглашенного на инаугурацию Зеленского

Источник:
Sibnet.ru
649 0

Официальный представитель МИД России Мария Захарова посмеялась над словами Владимира Зеленского, заявившего, что «дела дома» не позволили ему поехать на инаугурацию президента США Дональда Трампа.

«Зеленский заявил, что не поедет на инаугурацию Трампа, потому что у него дома дела», — написала Захарова в своем телеграм-канале. «Трубу прорвало?» — задалась вопросом она.

Представитель МИД России напомнила, что за 2024 год «просроченный побывал более чем в 35 странах, и "домашние дела" его не смутили». «Новый год только начался, а у него за две недели уже случились попрошайные визиты в Германию, Италию, Польшу», — добавила она.

«И домашние дела снова помехой не стали», — подчеркнула представитель МИД РФ. «То, что он трижды просился в Вашингтон, а ему, как сейчас выяснилось, отказали, он забыл уточнить. Заврался», — заключила Захарова.

Ранее сын избранного президента США Бэррон Трамп рассказал в соцсетях, что Зеленский трижды просил об официальном приглашении на инаугурацию и трижды ему было отказано.

Еще по теме
Стало известно о поручении Трампа организовать разговор с Путиным
США готовы признать за Россией 20% территории Украины
Израиль и ХАМАС обменялись заключенными и заложниками
Вучич заявил о попытке устроить в Сербии цветную революцию
смотреть все
Политика #Мир
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Россия ударила по критически важным газовым объектам на Украине
Глава евродипломатии обвинила Россию в морских диверсиях
Армия России заняла второе место в рейтинге военной мощи
Как работает бесплатный социальный интернет от Ростелекома
Обсуждение (0)
О самом главном
Пять приемов расположить к себе людей
Шурин, деверь и золовка: как называют родню мужа и жены
Главные признаки силы: как женщина оценивает тело мужчины
Еда и терпение: как отучить кота от ночного «тыгыдыка»
Ритуал: как быстро уложить ребенка спать
Чем выгорание отличается от депрессии
Все статьи
Мультимедиа
Где лучше: Шерегеш или Манжерок
Ворон и ворона: сходства и отличия самых умных птиц
Гид по кофе: девять популярных напитков
Дозы радиации: где облучается городской житель
Самое обсуждаемое
31
Россия ударила по критически важным газовым объектам на Украине
30
Глава евродипломатии обвинила Россию в морских диверсиях
25
Армия России заняла второе место в рейтинге военной мощи
25
Путин подписал указ о призыве на военные сборы
22
Британия изучит возможность размещения военных баз на Украине