Захарова высмеяла не приглашенного на инаугурацию Зеленского

Официальный представитель МИД России Мария Захарова посмеялась над словами Владимира Зеленского, заявившего, что «дела дома» не позволили ему поехать на инаугурацию президента США Дональда Трампа.

«Зеленский заявил, что не поедет на инаугурацию Трампа, потому что у него дома дела», — написала Захарова в своем телеграм-канале. «Трубу прорвало?» — задалась вопросом она.

Представитель МИД России напомнила, что за 2024 год «просроченный побывал более чем в 35 странах, и "домашние дела" его не смутили». «Новый год только начался, а у него за две недели уже случились попрошайные визиты в Германию, Италию, Польшу», — добавила она.

«И домашние дела снова помехой не стали», — подчеркнула представитель МИД РФ. «То, что он трижды просился в Вашингтон, а ему, как сейчас выяснилось, отказали, он забыл уточнить. Заврался», — заключила Захарова.

Ранее сын избранного президента США Бэррон Трамп рассказал в соцсетях, что Зеленский трижды просил об официальном приглашении на инаугурацию и трижды ему было отказано.