Трамп пообещал рассекретить информацию об убийстве Кеннеди

Избранный президент США Дональд Трамп пообещал опубликовать секретные материалы об убийствах 35-го президента Соединенных Штатов Джона Кеннеди, а также лауреата Нобелевской премии мира Мартина Лютера Кинга.

«Мы собираемся обнародовать оставшиеся записи об убийствах президента Джона Кеннеди, его брата Роберта Кеннеди, а также доктора Мартина Лютера Кинга-младшего и по другим темам, представляющим большой общественный интерес. Все это будет обнародовано», — приводит ТАСС слова Трампа, сказанные им на митинге перед инаугурацией.

Бывший кандидат в президенты США Роберт Кеннеди-младший ранее заявил, что будет продвигать кандидатуру своей невестки на пост в разведке, чтобы доказать причастность ЦРУ к убийству его дяди Джона Кеннеди.