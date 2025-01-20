Трамп пообещал рассекретить информацию об убийстве Кеннеди

Избранный президент США Дональд Трамп пообещал опубликовать
секретные материалы об убийствах 35-го президента Соединенных Штатов Джона
Кеннеди, а также лауреата Нобелевской премии мира Мартина Лютера Кинга.
«Мы собираемся обнародовать оставшиеся записи об убийствах
президента Джона Кеннеди, его брата Роберта Кеннеди, а также доктора Мартина
Лютера Кинга-младшего и по другим темам, представляющим большой общественный
интерес. Все это будет обнародовано», — приводит ТАСС слова Трампа, сказанные
им на митинге перед инаугурацией.
Бывший кандидат в президенты США Роберт Кеннеди-младший ранее заявил, что будет продвигать кандидатуру своей невестки на пост в разведке, чтобы доказать причастность ЦРУ к убийству его дяди Джона Кеннеди.