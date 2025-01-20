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Трамп пообещал рассекретить информацию об убийстве Кеннеди

Источник:
ТАСС
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Избранный президент США Дональд Трамп пообещал опубликовать секретные материалы об убийствах 35-го президента Соединенных Штатов Джона Кеннеди, а также лауреата Нобелевской премии мира Мартина Лютера Кинга.

«Мы собираемся обнародовать оставшиеся записи об убийствах президента Джона Кеннеди, его брата Роберта Кеннеди, а также доктора Мартина Лютера Кинга-младшего и по другим темам, представляющим большой общественный интерес. Все это будет обнародовано», — приводит ТАСС слова Трампа, сказанные им на митинге перед инаугурацией.

Бывший кандидат в президенты США Роберт Кеннеди-младший ранее заявил, что будет продвигать кандидатуру своей невестки на пост в разведке, чтобы доказать причастность ЦРУ к убийству его дяди Джона Кеннеди.

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Топ комментариев

Nik3316

раньше в Конгрессе выступал... теперь над ним просто ржут и стебаются...местные укрохлопцы, вы все еще...

nicollaich

Чтобы от них потом не было глупых вопросов: "а нас за щщо"?

saxat

Мы же бензоколонка! Мы же ничего не делаем! Откуда у нас лекарства, если последний без соли доедаем!...

Nik3316

просто отказались от коммунистического наследства, скинули с себя оковы индустриализации СССР... возвращаются...