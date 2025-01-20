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Актуальная тема
Военная операция на Украине
#Мир #Россия #Местная власть #Говорят о России #Законы #Активисты #История

США готовы признать за Россией 20% территории Украины

Источник:
Sibnet.ru
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Россия сохранит за собой освобожденные территории по условиям сделки с  США, пишет газета New York Times со ссылкой на источники в Вашингтоне.

Окружение президентов Джо Байдена и Дональда Трампа признают, что Россия сохранит свои войска на примерно 20% территории Украины, отмечает NYT.

Ранее агентство Bloomberg сообщило, что Москва намерена сохранить контроль над вошедшими в состав России по итогам референдумов регионами — Крымом, Севастополем, Запорожской, Херсонской областями, ДНР и ЛНР.

Одним из условий Москвы для переговоров было международное признание перечисленных субъектов российскими, рассказали источники агентству.

Издание Financial Times от источников узнало, что после вступления в должность Трамп принудит Украину к миру без предоставления ей гарантий безопасности.

Соглашение с Россией будет достигнуто рамках крупной сделки между США, Россией и Китаем о разделе сфер влияний, отметило FT.

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Топ комментариев

Nik3316

раньше в Конгрессе выступал... теперь над ним просто ржут и стебаются...местные укрохлопцы, вы все еще...

nicollaich

Чтобы от них потом не было глупых вопросов: "а нас за щщо"?

saxat

Мы же бензоколонка! Мы же ничего не делаем! Откуда у нас лекарства, если последний без соли доедаем!...

Nik3316

просто отказались от коммунистического наследства, скинули с себя оковы индустриализации СССР... возвращаются...