Россия сохранит за собой освобожденные территории по условиям сделки с США, пишет газета New York Times со ссылкой на источники в Вашингтоне.

Окружение президентов Джо Байдена и Дональда Трампа признают, что Россия сохранит свои войска на примерно 20% территории Украины, отмечает NYT.

Ранее агентство Bloomberg сообщило, что Москва намерена сохранить контроль над вошедшими в состав России по итогам референдумов регионами — Крымом, Севастополем, Запорожской, Херсонской областями, ДНР и ЛНР.

Одним из условий Москвы для переговоров было международное признание перечисленных субъектов российскими, рассказали источники агентству.

Издание Financial Times от источников узнало, что после вступления в должность Трамп принудит Украину к миру без предоставления ей гарантий безопасности.

Соглашение с Россией будет достигнуто рамках крупной сделки между США, Россией и Китаем о разделе сфер влияний, отметило FT.