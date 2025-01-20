США готовы признать за Россией 20% территории Украины

Россия сохранит за собой освобожденные территории по
условиям сделки с США, пишет газета New York Times со ссылкой на
источники в Вашингтоне.
Окружение президентов Джо Байдена и Дональда Трампа признают, что Россия сохранит свои войска на примерно 20% территории Украины, отмечает NYT.
Ранее агентство Bloomberg сообщило, что Москва намерена сохранить контроль над вошедшими в состав России по итогам референдумов регионами — Крымом, Севастополем, Запорожской, Херсонской областями, ДНР и ЛНР.
Одним из условий Москвы для переговоров было международное
признание перечисленных субъектов российскими, рассказали источники агентству.
Издание Financial Times от источников узнало, что после вступления в должность Трамп принудит Украину к миру без предоставления ей гарантий безопасности.
Соглашение с Россией будет достигнуто рамках крупной сделки
между США, Россией и Китаем о разделе сфер влияний, отметило FT.