Израиль и ХАМАС обменялись заключенными и заложниками

Израиль отпустил на свободу 90 палестинских заключенных в
рамках соглашения с движением ХАМАС об освобождении удерживаемых в секторе Газа
заложников и введении режима прекращения огня.
Палестинские заключенные были выпущены на свободу в обмен на
трех освобожденных 19 января израильских заложников, приводит ТАСС сообщение Управления
тюрем Израиля,
Канцелярия премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху
ранее подтвердила факт освобождения трех заложниц. Женщин, 470 дней
удерживавшихся в секторе Газа, зовут Роми Гонен (24 года), Эмили Дамари (28
лет) и Дорон Штейнбрехер (31 год).
Палестинское движение ХАМАС и Израиль достигли соглашения о
введении режима прекращения огня и освобождении удерживаемых в секторе Газа
заложников.
Соглашение вступило в силу 19 января, его гарантами выступят
США, Катар и Египет.