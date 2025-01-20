Израиль и ХАМАС обменялись заключенными и заложниками

Израиль отпустил на свободу 90 палестинских заключенных в рамках соглашения с движением ХАМАС об освобождении удерживаемых в секторе Газа заложников и введении режима прекращения огня.

Палестинские заключенные были выпущены на свободу в обмен на трех освобожденных 19 января израильских заложников, приводит ТАСС сообщение Управления тюрем Израиля,

Канцелярия премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху ранее подтвердила факт освобождения трех заложниц. Женщин, 470 дней удерживавшихся в секторе Газа, зовут Роми Гонен (24 года), Эмили Дамари (28 лет) и Дорон Штейнбрехер (31 год).

Палестинское движение ХАМАС и Израиль достигли соглашения о введении режима прекращения огня и освобождении удерживаемых в секторе Газа заложников.

Соглашение вступило в силу 19 января, его гарантами выступят США, Катар и Египет.