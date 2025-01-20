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Израиль и ХАМАС обменялись заключенными и заложниками

Источник:
ТАСС
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Израиль отпустил на свободу 90 палестинских заключенных в рамках соглашения с движением ХАМАС об освобождении удерживаемых в секторе Газа заложников и введении режима прекращения огня.

Палестинские заключенные были выпущены на свободу в обмен на трех освобожденных 19 января израильских заложников, приводит ТАСС сообщение Управления тюрем Израиля,

Канцелярия премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху ранее подтвердила факт освобождения трех заложниц. Женщин, 470 дней удерживавшихся в секторе Газа, зовут Роми Гонен (24 года), Эмили Дамари (28 лет) и Дорон Штейнбрехер (31 год).

Палестинское движение ХАМАС и Израиль достигли соглашения о введении режима прекращения огня и освобождении удерживаемых в секторе Газа заложников.

Соглашение вступило в силу 19 января, его гарантами выступят США, Катар и Египет.

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Политика #Мир
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Топ комментариев

Nik3316

раньше в Конгрессе выступал... теперь над ним просто ржут и стебаются...местные укрохлопцы, вы все еще...

nicollaich

Чтобы от них потом не было глупых вопросов: "а нас за щщо"?

saxat

Мы же бензоколонка! Мы же ничего не делаем! Откуда у нас лекарства, если последний без соли доедаем!...

Nik3316

просто отказались от коммунистического наследства, скинули с себя оковы индустриализации СССР... возвращаются...